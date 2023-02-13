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Экс-вратарь "Торпедо" Будаков - о Глушакове: он будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся

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Бывший голкипер московского "Торпедо" Александр Будаков поделился мнением, почему 36-летний полузащитник Денис Глушаков продолжает карьеру футболиста.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
"Очень рад за Глушакова. Он ведь весь такой - любит футбол. Денис будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся. Тут дело даже не в деньгах, а в любви к виду спорта. Для Глушакова футбол - это нечто больше, чем просто заработок. Для него очень важно получать практику. Думаю, что он может и в первой лиге "попылить", если команда будет где-то не так далеко от Московского региона", - приводит слова Будакова "Betonmobile".

Напомним, Денис Глушаков перешел 10 февраля в "Нижний Новгород" на правах свободного агента. Соглашение с футболистом заключено до конца текущего сезона и включает возможность продления еще на 1 год. В этом сезоне Глушаков принял участие в 19 матчах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

По итогам осенней части сезона "Нижний Новгород" находится на 12 строчке в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков в 17 сыгранных матчах.


Глушаков Нижний Новгород
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