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Сотрудники турецкого отеля – о массовой драке: обе команды были очень пьяны

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Сотрудники гостиницы в турецкой Анталье, которые стали свидетелями массовой драки между футболистами "Шинника" и украинского "Миная", поделились подробностями инцидента.
Фото: ФК "Шинник"
Персонал гостиницы Royal Seginus, где проживали команды, утверждает, что футболисты обеих сторон были очень пьяны. Отмечается, что они употребляли алкоголь отдельно друг от друга. Сотрудники уточнили, что спортсмены выпили в общей сложности "около пяти бутылок виски с колой".

Стычка началась в лобби гостиницы. По словам персонала, высокорослый россиянин зашел в женский туалет. Практически сразу из уборной раздался женский крик. Украинские футболисты поспешили вмешаться в ситуацию, и вспыхнул конфликт. Игрок "Шинника" обратился за помощью к одноклубникам, началась потасовка. Все участники конфликта поднялись на третий этаж, где случилась массовая драка. Сотрудникам не удалось разнять дерущихся, они вызвали полицию. 14 февраля обе команды покинули территорию отеля.

По сведениям источника, генеральный директор ярославского "Шинника" Сергей Кулаков опроверг версию персонала гостиницы.

Источник: Telegram-канал "Baza"


Шинник Первая лига
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