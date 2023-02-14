Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Динамо" и "Галатасарай" достигли доверенности по трансферу Захаряна за 13 млн евро.
Как сообщает источник, "Галатасарай" действительно был в числе клубов, которые заинтересованы в услугах Захаряна, но никакой договоренности между сторонами достигнуто не было.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 15 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: Захарян не перейдет в "Галатасарай". Турецкий клуб проявил интерес, но договориться не удалось
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не станет игроком "Галатасарая".
Фото: ФК "Динамо"