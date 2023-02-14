Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.55X 3.3П2 3.1
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
П1 2.85X 3.7П2 2.49

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Sport24: Захарян не перейдет в "Галатасарай". Турецкий клуб проявил интерес, но договориться не удалось

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не станет игроком "Галатасарая".
Фото: ФК "Динамо"
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Динамо" и "Галатасарай" достигли доверенности по трансферу Захаряна за 13 млн евро.

Как сообщает источник, "Галатасарай" действительно был в числе клубов, которые заинтересованы в услугах Захаряна, но никакой договоренности между сторонами достигнуто не было.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 15 млн евро.

Источник: Sport24


Галатасарай Динамо Захарян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Эспаньола" сообщила о гибели известного болельщика "Зенита" Андрея Рахова по прозвищу Огнеборец
Пономарев: встречи с бразильскими командами будут полезны для нашей сборной эксклюзив
Канчельскис: чемпионство "Спартака" при Абаскале - это иллюзия 1
"Крылья Советов" объявили о прибытии на просмотр экс-игрока "Спартака" Зуева и полузащитника "Динамо" Галкина
Sport24: Захарян не перейдет в "Галатасарай". Турецкий клуб проявил интерес, но договориться не удалось
Mash: игроки украинского "Миная" хотят переехать из отеля из-за опасений за свою безопасность 1
Агент Дзюбы: Артема можно назвать "российским Роналду" 2
Сотрудники турецкого отеля – о массовой драке: обе команды были очень пьяны 5
Защитник "Шинника" Семейкин: услышал фразу "Слава Украине" и ответил: "Слава России" 7
Гол Кассьерры спас "Зенит" от поражения в контрольном матче с "Уралом" 1
"Мне повезло, что ты есть в моей жизни". Роналду трогательно поздравил Джорджину с 14 февраля
Gezen Dokuz: "Динамо" согласовало трансфер Захаряна в "Галатасарай" за 13 млн евро 5
Колосков – о массовой драке в Турции: надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков 1
Уткин: жду новости, что футболисты "Миная" переселились в тот же самый отель, что и ярославцы 1
Daily Star: Гринвуд, оправданный по обвинению в изнасиловании, не сыграет за "МЮ" до конца сезона 1