Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Барселона
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.78X 4П2 4.8
Аякс
20:45
УнионНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.75
Ред Булл Зальцбург
20:45
РомаНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.55
Шахтер
20:45
РеннНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.33
Спортинг
23:00
МидтьюлландНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9
Севилья
23:00
ПСВНе начат
П1 2.21X 3.25П2 3.55
Байер
23:00
МонакоНе начат
П1 2.13X 3.6П2 3.45
Ювентус
23:00
НантНе начат
П1 1.4X 5П2 9.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Аршавин – о матче "Зенита" в Ульяновске: есть регламент. Петербуржцам надо ехать и побеждать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Заместитель генерального директора петербуржцев Андрей Аршавин поделился мнением о решение РФС провести матч Кубка России "Зенит"- "Волга" в Ульяновске.
Фото: ФК "Зенит"
- Есть регламент, тем более если поле признали в пригодном состоянии. Понятно, что оно идеальным не будет. "Зениту" надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс и ты должен использовать его. "Зенит" такая команда, которая должна побеждать, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

"Зенит" в Кубке России в своем квартете занял 3-е место и выбыл в нижнюю сетку турнира. Жеребьевка определила, что следующим соперником коллектива из Санкт-Петербурга станет "Волга" из Ульяновска. На тот момент встреча была назначена в Ульяновске. Но в феврале, по сообщениям различных источников, на стадионе "Труд" возникли проблемы с полем, и матч планировалось перенести. "Зенит" предлагал ульяновскому коллективу приехать на "Газпром-Арену", но руководство клуба Первой лиги не приняло данный вариант. Также среди вариантов назывались Нижнекамск и Самара. Но недавно "Волге" все же удалось убедить комиссию РФС о том, что матч можно проводить на местном стадионе и теперь действующий чемпион приедет в Ульяновск.


Кубок России Зенит Волга Ул Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Зарема – о Матюнине: этот судья запомнился мне тем, что "Зенит" занес в судейскую футболку Халка
Football Insider: "Арсенал" заинтересован в приобретении Рэшфорда
Бывший игрок "Химок" Камышев: мое будущее? Поиск клуба продолжается
Чалов: ЦСКА просто так стал отдавать матчи. Не хватает агрессии, наглости, чтобы их забирать 1
Аршавин – о матче "Зенита" в Ульяновске: есть регламент. Петербуржцам надо ехать и побеждать
"РБ Спорт": "Локомотив" выплатил "Крыльям Советов" 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова
Неймар ночью после участия в турнире по покеру посетил "Макдональдс" 1
Соболев – о победе в Зимнем Кубке РПЛ: мы уже эти ненужные турниры выигрывали, а потом в РПЛ все было не очень хорошо
39-летний форвард "Торпедо" Лебеденко: уровень РПЛ снижается уже лет десять
RMC Sport: Неймар участвовал в турнире по покеру на следующий день после поражения "ПСЖ" от "Баварии" 1
Чалов – о Карраскале: он делает разницу. Игра один в один в нашем чемпионате на вес золота
"СЭ": Ренан прибудет в Санкт-Петербург в ближайшие выходные
Каманцев - о завершении карьеры Безбородова: никаких ограничений по возрасту сейчас нет 3
"Крылья Советов" проиграли "Нефтчи" в товарищеском матче
Конти: желание вернуться в европейский футбол перевесило опасения по поводу переезда в Россию