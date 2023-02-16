- Есть регламент, тем более если поле признали в пригодном состоянии. Понятно, что оно идеальным не будет. "Зениту" надо ехать и побеждать. У тебя только один шанс и ты должен использовать его. "Зенит" такая команда, которая должна побеждать, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" в Кубке России в своем квартете занял 3-е место и выбыл в нижнюю сетку турнира. Жеребьевка определила, что следующим соперником коллектива из Санкт-Петербурга станет "Волга" из Ульяновска. На тот момент встреча была назначена в Ульяновске. Но в феврале, по сообщениям различных источников, на стадионе "Труд" возникли проблемы с полем, и матч планировалось перенести. "Зенит" предлагал ульяновскому коллективу приехать на "Газпром-Арену", но руководство клуба Первой лиги не приняло данный вариант. Также среди вариантов назывались Нижнекамск и Самара. Но недавно "Волге" все же удалось убедить комиссию РФС о том, что матч можно проводить на местном стадионе и теперь действующий чемпион приедет в Ульяновск.
Аршавин – о матче "Зенита" в Ульяновске: есть регламент. Петербуржцам надо ехать и побеждать
Заместитель генерального директора петербуржцев Андрей Аршавин поделился мнением о решение РФС провести матч Кубка России "Зенит"- "Волга" в Ульяновске.
Фото: ФК "Зенит"