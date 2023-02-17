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Николич: как минимум 4 клуба из России за прошедший год предлагали интересные условия

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Экс-главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о своих контактах с клубами РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- У меня всё время есть контакты с клубами из России. Но я профессионал, поэтому не буду говорить публично, с кем я общаюсь. Как минимум, было 4 клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия. Были и большие клубы. Я это уважаю, мне самому интересно. Кто знает, что будет в будущем. Если получится в России - будет так, если в Европе - так и быть. Везде надо работать. Тренерская работа - хорошая, - передает слова Николича "СЭ".

43-летний сербский специалист Марко Николич в июне 2020 года занял должность главного тренера московского "Локомотива", сменив на этом посту Юрия Семина в период руководства клубом генерального директора Василия Кикнадзе. В доигровке "ковидного" сезона-2019/2020 красно-зеленые под управлением Николича удержали второе место в турнирной таблице чемпионата. В сезоне-2020/2021 "Локомотив" стал бронзовым призером РПЛ и выиграл Кубок России. 5 октября 2021 года Николич покинул "Локомотив" по инициативе нового спортивного директора Томаса Цорна.


Николич
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