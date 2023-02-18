"За первое место только "Спартак" может составить конкуренцию "Зениту", так как теоретически шесть очков — совсем небольшая разница, но с трудом верится, что "Зенит" может оступиться", - цитирует Корнеева "РБ Спорт".
"Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков. Красно-белые на шесть очков отстают от "Зенита", лидирующего в текущем розыгрыше чемпионата России. Петербуржцы становились чемпионами страны в четырех последних сезонах подряд.
Корнеев: только "Спартак" может составить конкуренцию "Зениту" за первое место
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о том, кто будет бороться за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: Sportbox