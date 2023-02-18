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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Ноттингем
18:00
Манчестер СитиНе начат
П1 8.2X 5.2П2 1.38
Брентфорд
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.86X 3.55П2 4.6
Эвертон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.7X 3.2П2 2.8
Вулверхэмптон
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.89X 3.5П2 4.4
Челси
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
П1 1.63X 4.1П2 5.4
Ньюкасл
20:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.55X 3.55П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
16:00
СельтаНе начат
П1 1.8X 3.4П2 5
Бетис
18:15
Реал ВальядолидНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Мальорка
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.35X 2.9П2 2.5
Осасуна
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.9X 3.75П2 1.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
17:00
БолоньяНе начат
П1 3.3X 3.15П2 2.4
Монца
20:00
МиланНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.19
Интер
22:45
УдинезеНе начат
П1 1.46X 4.7П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.05X 3.55П2 2.32
Штутгарт
17:30
КельнНе начат
П1 2.36X 3.35П2 3.15
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.9X 3.35П2 2.5
Боруссия М
17:30
БаварияНе начат
П1 6.8X 5.4П2 1.41
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат
П1 1.58X 4.4П2 5.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
19:00
РеймсНе начат
П1 2.21X 3.4П2 3.4
Страсбург
23:00
АнжеНе начат
П1 1.95X 3.45П2 4.3
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Корнеев: только "Спартак" может составить конкуренцию "Зениту" за первое место

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Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о том, кто будет бороться за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: Sportbox
"За первое место только "Спартак" может составить конкуренцию "Зениту", так как теоретически шесть очков — совсем небольшая разница, но с трудом верится, что "Зенит" может оступиться", - цитирует Корнеева "РБ Спорт".

"Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков. Красно-белые на шесть очков отстают от "Зенита", лидирующего в текущем розыгрыше чемпионата России. Петербуржцы становились чемпионами страны в четырех последних сезонах подряд.


Корнеев Спартак Зенит
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