"Насколько я понимаю, получение гражданства России Малкомом и Клаудиньо - это из-за лимита. У "Зенита" будет еще два места для легионеров. Если это так, тогда я думаю, что для воспитанников "Зенита" все очень плачевно. Перспективы плохие", - цитирует Граната "Чемпионат".
Напомним, по недавно появившейся информации, футболистам "Зенита" бразильцам Малкому и Клаудиньо была одобрена выдача гражданства РФ, и они могут стать натурализованными игроками уже этой весной.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Клаудиньо перебрался в клуб с берегов Невы из "Ред Булл Брагантинос" в августе 2021 года за 12 млн евро. По итогам осенней части РПЛ "Зенит" уверенно возглавляет турнирную таблицу за 13 туров до окончания чемпионата. На счету команды 42 набранных очка.
Гранат - об одобрении гражданства РФ Малкому и Клаудиньо: это будет плачевно для воспитанников "Зенита"
Экс-защитник "Динамо" и сборной России Владимир Гранат высказался по поводу слухов, что бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо могут получить гражданство России.
Фото: ФК "Зенит"