"По Гогуа определенность должна появиться завтра, пока он еще с "Химками". Подпишет ли контракт с "Химками"? Нет. Наоборот. Подпишет, но не с "Химками". Российский ли это будет клуб? Нет, не из России", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Напомним, Седрик Гогуа находится на просмотре в подмосковных "Химках" с начала февраля, но соглашение с защитником до сих пор не подписано.
Последним клубом 28-летнего ивуарийца был казахстанский "Туран", в котором он числился до марта прошлого года, однако не провел ни одного матча. С тех пор у Гогуа находится без клуба. Ранее он защищал цвета "Тамбова", ЦСКА и провел в рамках РПЛ 31 игру. Рыночная стоимость африканского футболиста, по оценкам сайта Transfermarkt, ориентировочно составляет 200 тысяч евро.
Агент Гогуа Селюк: игрок подпишет контракт, но не с "Химками". Это будет клуб не из России
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее своего клиента защитника Седрика Гогуа.
Фото: "Матч ТВ"