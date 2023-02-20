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Агент Гогуа Селюк: игрок подпишет контракт, но не с "Химками". Это будет клуб не из России

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее своего клиента защитника Седрика Гогуа.
Фото: "Матч ТВ"
"По Гогуа определенность должна появиться завтра, пока он еще с "Химками". Подпишет ли контракт с "Химками"? Нет. Наоборот. Подпишет, но не с "Химками". Российский ли это будет клуб? Нет, не из России", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Напомним, Седрик Гогуа находится на просмотре в подмосковных "Химках" с начала февраля, но соглашение с защитником до сих пор не подписано.

Последним клубом 28-летнего ивуарийца был казахстанский "Туран", в котором он числился до марта прошлого года, однако не провел ни одного матча. С тех пор у Гогуа находится без клуба. Ранее он защищал цвета "Тамбова", ЦСКА и провел в рамках РПЛ 31 игру. Рыночная стоимость африканского футболиста, по оценкам сайта Transfermarkt, ориентировочно составляет 200 тысяч евро.


Гогуа Селюк Химки Российские трансферы
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