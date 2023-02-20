"Летний трансфер Гюнтера в Россию возможен", цитирует Акана "РБ Спорт".
Напомним, в январе появлялась информация, что интерес к Кораю Гюнтеру проявляли российские клубы "Локомотив" и "Спартак".
В январское трансферное окно 28-летний Гюнтер перешел из "Вероны" в "Сампдорию" на правах аренды до конца сезона. В этом сезоне защитник немецко-турецкого происхождения принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка Италии, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока на данный момент в 4,5 млн евро.
Агент Гюнтера: летний трансфер в Россию возможен
Агент защитника итальянской "Сампдории" Корая Гюнтера Эрсин Акан признался, что летом возможен переход его клиента в российский клуб.
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