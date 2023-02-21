Очень рад вернуться в Самару, здесь замечательный город и крутые болельщики. Буду стараться по максимуму помогать команде. Вперёд, «Крылья
Напомним, ранее сегодня "Крылья Советов" объявили о переходе Александра Зуева. Он подписал с самарцами контракт до конца текущего сезона. Полузащитник будет выступать за клуб под 29-м номером.
Последним клубом Зуева были "Химки". В нынешнем розыгрыше РПЛ он успел провести 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. До этого Александр выступал за "Рубин", "Ростов" и "Спартак". В 2017-м году он уже играл за "Крылья" на правах аренды.
Зуев - о переходе в "Крылья": очень рад вернуться в Самару, здесь крутые болельщики
Новичок "Крыльев Советов" Александр Зуев поделился эмоциями от перехода в самарский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"