– Первый замер – минус 11 градусов, – приводит слова Журавеля "Чемпионат".
При такой температуре столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится. Команды вправе отказаться от участия в матче в том случае, если столбик термометра опустится ниже 15 градусов по Цельсию. В любом случае окончательное решение зависит от главного судьи встречи Владислава Безбородова.
Первый матч четвертьфинального противостояния в рамках Кубка России "Локомотив" – "Спартак" запланирован на 20:00 по московскому времени. Столичное дерби примет "РЖД Арена", которая является домашним стадионом "железнодорожников". В составе хозяев ожидается дебют звездного новичка Артема Дзюбы.
Журавель – о температуре воздуха на "РЖД Арене": первый замер – минус 11 градусов
Футбольный журналист Тимур Журавель раскрыл подробности замера температуры делегатом в преддверии кубкового матча между "Локомотивом" и "Спартаком" на "РЖД Арене".
Фото: ФК "Спартак"