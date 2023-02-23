– На тренировке 20 февраля Диего Лаксальт получил повреждение левого колена, на следующий день со сбора в Турции игрок отправился в Москву. Обследование выявило повреждение внутренней боковой связки колена. О более серьезной травме речи не идет, – приводит ответ пресс-службы бело-голубых ТАСС.
О сроках восстановления 30-летнего уругвайца не сообщается. Ранее Лаксальт из-за повреждения не принимал участия в ряде встреч бело-голубых в первой части сезона. Всего в нынешней кампании он появлялся на поле в 12-ти играх. Команда Славиши Йокановича возобновит сезон сегодня, 23 февраля, выездным матчем в Самаре против "Крыльев Советов" в рамках 1/4 финала Кубка России.
ТАСС: Защитник "Динамо" Лаксальт выбыл из-за травмы внутренней боковой связки колена
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт повредил связки колена во время зимнего сбора в турецком Белеке.
Фото: ФК "Динамо"