— А почему их надо беречь? К нам что, Неймар приехал? Не надо никого беречь. А если россиянин сломается — это можно? Надо выпускать тех, кто может обеспечить результат. Все время эти разговоры: надо кого-то беречь, нельзя рисковать… Если вы купили игроков, они должны играть.
В составе "Зенита" в текущем сезоне выступают семеро бразильских игроков: Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Родригао, Густаво Мантуан, Роберт Ренан. Матч петербуржцев с "Волгой" в Ульяновске был под угрозой переноса из-за неблагоприятных погодных условий, однако было принято решение провести игру там. Встреча "Зенита" и "Волги" состоится завтра, 25 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт".
Угаров: почему Семак должен беречь бразильцев "Зенита"? К нам что, Неймар приехал?
Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Денис Угаров заявил , что бразильские игроки сине-бело-голубых должны принять участие в матче Кубка России с "Волгой" в Ульяновске.
ФК "Зенит"