- ЦСКА сейчас на пятом месте. Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Всё зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно, - цитирует Газзаева "СЭ".
23 февраля в своем первом официальном матче весенней части текущего сезона московский ЦСКА разгромил на своем поле "Краснодар" со счетом 3:0 в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, забитыми голами отметились Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный, при этом Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-синие занимают пятую строчку, набрав 29 очков - столько же, сколько находящееся на четвертом месте "Динамо". Отставание "армейцев" от идущего третьим "Ростова" составляет 6 очков, от "Спартака" на второй позиции - 7 очков, от лидирующего "Зенита" - 13 очков.
Газзаев: на следующий год ЦСКА надо ставить задачу только выиграть чемпионат
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы команды в текущем и следующем сезонах.
Фото: "Спорт-Экспресс"