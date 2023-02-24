Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волга Ул
14:30
ЗенитНе начат
П1 13X 7П2 1.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
18:00
АрсеналНе начат
П1 5X 4.1П2 1.68
Вест Хэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.8X 3.6П2 4.9
Эвертон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Лидс
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.03X 3.45П2 3.85
Борнмут
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 9.2X 5.6П2 1.32
Кристал Пэлас
22:45
ЛиверпульНе начат
П1 4.4X 3.85П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
16:00
МальоркаНе начат
П1 2.55X 2.9П2 3.35
Кадис
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 3X 2.95П2 2.75
Реал
20:30
АтлетикоНе начат
П1 1.95X 3.55П2 4.4
Валенсия
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.1X 3.1П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:00
НаполиНе начат
П1 7X 4.7П2 1.46
Лечче
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5
Хоффенхайм
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.1X 4.1П2 1.8
Кельн
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.42X 3.45П2 2.95
Вердер
17:30
БохумНе начат
П1 2.05X 3.65П2 3.55
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.4
Шальке-04
20:30
ШтутгартНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.43

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
19:00
ЛионНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.76
Монпелье
23:00
ЛансНе начат
П1 4.4X 3.65П2 1.85
Реклама лига ставок Сделать ставку

Газзаев: на следующий год ЦСКА надо ставить задачу только выиграть чемпионат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы команды в текущем и следующем сезонах.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- ЦСКА сейчас на пятом месте. Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Всё зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно, - цитирует Газзаева "СЭ".

23 февраля в своем первом официальном матче весенней части текущего сезона московский ЦСКА разгромил на своем поле "Краснодар" со счетом 3:0 в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, забитыми голами отметились Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный, при этом Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-синие занимают пятую строчку, набрав 29 очков - столько же, сколько находящееся на четвертом месте "Динамо". Отставание "армейцев" от идущего третьим "Ростова" составляет 6 очков, от "Спартака" на второй позиции - 7 очков, от лидирующего "Зенита" - 13 очков.


ЦСКА Газзаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Булыкин: "Байер" - фаворит, "Ференцварошу" Черчесова надо провести лучшую игру в году, чтобы победить эксклюзив
Широков: у "Волги" есть шанс зацепиться за матч против "Зенита" в Кубке России
Россияне Малком и Клаудиньо не прилетели в Ульяновск на кубковый матч "Зенита" с "Волгой" (видео) 4
Бабаев: долги "Вест Хэма" за Влашича и "Удинезе" за Бийола могли бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА
Газзаев: зачем игроки "Локомотива" вслух говорят о невылете из РПЛ? Будущего у такой команды нет
Канчельскис: в России есть тренеры, способные работать в Европе, как Черчесов. Но они трудоустроены в РПЛ и сборной 1
Газзаев: на следующий год ЦСКА надо ставить задачу только выиграть чемпионат
24 февраля
Гаджиев: у "Зенита" заметное превосходство, почему он должен уступать? Это все заслуга Семака 3
Гвардиола: это нормально, если Холанд разочарован, я тоже иногда бываю расстроен. Счастье переоценено!
Миллер - о российских паспортах для Клаудиньо и Малкома: это доверие страны. Читайте, завидуйте! 32
Черчесов - о Захаряне: конечно, когда тебя хочет "Челси", но сделка срывается, это расстраивает
Беспроигрышная серия "Урала" после ничьей с "Ростовом" составляет 12 матчей 2
Чорлука: Миранчук не добился того, чего я от него ожидал
Форвард "Краснодара" Мозес: Сперцян бы хорошо показал себя в еврокубках и вершил историю
Рамос может перейти в "Аль-Наср", где выступает Роналду