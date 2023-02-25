- Такое ощущение, что по своему уровню ЦСКА был на три головы выше "Краснодара". Армейцы сыгранны, создают голевые ситуации, комбинируют, хороши в единоборствах, плотно действуют в обороне. Так что результат, конечно, закономерен. Но гостям еще повезло, что они пропустили всего три мяча. У одного Карраскаля было три выхода один на один. Как можно так "Краснодару" играть в обороне? - цитирует Газзаева "СЭ".
Первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России ЦСКА - "Краснодар" завершился крупной победой хозяев поля со счетом 3:0, голами в составе красно-синих отметились защитник Мойзес, а также нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный. Голкипер гостей Матвей Сафонов отразил 3 удара в створ, при этом атакующий полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти, попав в перекладину.
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Газзаев: как можно так "Краснодару" играть с ЦСКА в обороне? У одного Карраскаля три выхода один на один
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре "Краснодара" в матче Кубка России против "армейцев" (0:3).
Фото: РПЛ