По словам бывшего защитника молодежки "Урала" Сергея Вырупаева, который выступал с Алексеевым в одной команде, голкипер выпал из окна. Вырупаев рассказал о произошедшем в комментариях под новостью о смерти Давыда.
Напомним, ранее сегодня пресс-служба "Урала" сообщила о смерти экс-вратаря команды Давыда Алексеева. Он был воспитанником Уральской футбольной академии. С 2020-го по 2022-й годы он находился в системе "Урала". На его счету 16 матчей в составе второй команды екатеринбуржцев. Последним клубом Алексеева стало "Динамо-Владивосток", за которое он выступал в сезоне 2022/23. Голкиперу было 19 лет.
Экс-одноклубник 19-летнего голкипера Алексеева: причиной его смерти стало падение из окна
Стала известна причина смерти Давыда Алексеева.
Фото: ФК "Урал"