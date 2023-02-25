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Экс-одноклубник 19-летнего голкипера Алексеева: причиной его смерти стало падение из окна

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Стала известна причина смерти Давыда Алексеева.
Фото: ФК "Урал"
По словам бывшего защитника молодежки "Урала" Сергея Вырупаева, который выступал с Алексеевым в одной команде, голкипер выпал из окна. Вырупаев рассказал о произошедшем в комментариях под новостью о смерти Давыда.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба "Урала" сообщила о смерти экс-вратаря команды Давыда Алексеева. Он был воспитанником Уральской футбольной академии. С 2020-го по 2022-й годы он находился в системе "Урала". На его счету 16 матчей в составе второй команды екатеринбуржцев. Последним клубом Алексеева стало "Динамо-Владивосток", за которое он выступал в сезоне 2022/23. Голкиперу было 19 лет.


Урал
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