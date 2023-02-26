По итогам сезона-2018/19 27-летний россиянин стал лучшим бомбардиром чешского первенства.
– В Чехии никто меня в тонусе не держал. Почему я забил 29 мячей за сезон? Как говорит Карпин: "Да с кем ты там играл? Даже я сейчас выйду в Чехии и забью". По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как?то так само получилось", – приводит слова Комличенко "Матч ТВ".
В чемпионате России Комличенко забил 8 мячей и отдал 4 ассиста в 17-ти турах. Его команда замыкает Топ-3 в таблице, имея на счету 35 очков. Отставание от идущего вторым "Спартака" минимальное - 1 балл. От лидирующего "Зенита" ростовчан отделяют семь очков. В первом матче после рестарта сезона "Ростов" в родных стенах сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в рамках 1/4 финала Кубка России.
Комличенко – о 29 голах в Чехии: Карпин говорит: "Да с кем ты там играл? Даже я сегодня выйду в Чехии и забью"
Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, как наставник южан Валерий Карпин принижает его достижения в чемпионате Чехии.
Фото: ФК "Ростов"