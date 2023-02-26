- Стало ли нам спокойнее после продления Абаскаля? Это отличная новость для всей команды. Все ребята обрадовались! – приводит комментарий Чернова "СЭ".
Недавно было объявлено о том, что "Спартак" и Гильермо Абаскаль пролонгировали договор до лета 2025 года. Коллектив из Москвы, куда испанец пришел только летом 2022 года, по итогам осенней части РПЛ располагается на 2 месте и борется с "Зенитом" за чемпионство, отставая от петербуржцев на 6 баллов. 27-летний россиянин Никита Чернов, играющий на позиции центрального защитника, в этом сезоне под руководством Абаскаля провел 20 поединков во всех турнирах и сумел отметиться 1 голом. На счету воспитанника ЦСКА 1 147 игровых минут за "Спартак". После зимнего перерыва команда Абаскаля снова смогла порадовать своих болельщиков, обыграв в дерби "Локомотив" (1:0) в рамках Кубка России
Защитник "Спартака" Чернов – о продлении контракта с Абаскалем: это отличная новость для всей команды
Российский футболист "Спартака" Никита Чернов высказался по поводу продления контракта с наставником команды Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"