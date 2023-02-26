- Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Все-таки можно много причин найти: перелет, поле, но тем не менее "Акрон" был в таких же условиях, они сегодня выиграли у нас.
Напомним, "Торпедо" Лебеденко потерпело поражение от "Акрона", выступающего в Первой лиге, в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Футболисты команды ФНЛ забили торпедовцами два безответных мяча. Автозаводцы закончили свои выступления в рамках Кубка России в текущем сезоне. "Акрон" остается единственной командой Первой лиги, продолжающей борьбу за Кубок страны.
Источник: "ТАСС"
Лебеденко - о вылете "Торпедо" из Кубка России: обидно, нет слов. Стыдно перед болельщиками
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко признался, что ему стыдно перед болельщиками автозаводцев за поражение от "Акрона" в Кубке России.
ФК "Торпедо"