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Карпин: возвращение Дзюбы - хорошо для российского футбола. Если он докажет своей игрой, то получит вызов в сборную России

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Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин оценил возвращение в российский чемпионат нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
ФК "Ростов"
- Возвращение Дзюбы - это, конечно, хорошо для российского футбола. Сможет ли он в будущем получить вызов в сборную России? Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную.

Напомним, между Валерием Карпиным, который является главный тренером сборной России и "Ростова", а также Артёмом Дзюбой, который с недавного времени защищает цвета московского "Локомотива", по слухам, долгое время продолжается конфликт, из-за которого, возможно, российский нападающий ни разу не вызывался в национальную команду при экс-наставнике "Спартака". Следующие товарищеские матчи, на которые возможно будет вызвать Дзюбу, сборная России проведёт в марте с Ираком и Ираном.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России Дзюба Карпин Локомотив Ростов
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