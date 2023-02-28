"Не представляю, что бы там делал Захарян. Хорошо, что его переход не состоялся, потому что в команде и так большие проблемы с распределением игрового времени между футболистами. Арсен бы не пригодился синим, потому что там целая очередь в состав", - цитирует Брауна "РБ Спорт".
Напомним, летом прошлого года переговоры по переходу Арсена Захаряна вел "Челси". Лондонцы готовы были активировать опцию выкупа полузащитника, прописанную в соглашении с "Динамо", но в итоге сделка сорвалась. Сообщалось, что "Челси" не сумел найти способ для выплаты российскому клубу в условиях санкций.
Английский журналист: хорошо, что переход Захаряна в "Челси" не состоялся. Он бы не пригодился клубу
Британский журналист Пол Браун заявил, что "Челси" не стоило подписывать Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ