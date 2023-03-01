В интервью YouTube-каналу Nobel 34-летний ветеран раскритиковал выбранный руководством сине-бело-голубых вектор развития клуба со ставкой на латиноамериканских футболистов.
– Это его мнение. Я его мнение, конечно, уважаю. Мне нечего больше сказать, – цитирует агента Legalbet.
На прошлой неделе два основополагающих игрока "Зенита" – Малком и Клаудиньо – стали обладателями российских паспортов. Натурализация уроженцев Бразилии позволит питерскому клубу в будущем получить два дополнительных места для иностранных игроков.
За 13 туров до финиша сезона команда Сергея Семака оккупировала верхнюю строчку в таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя – московский "Спартак" – на шесть баллов.
Агент Малкома и Клаудиньо – о словах Дзюбы про легионеров "Зенита": это его мнение
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров "Зенита" Малкома и Клаудиньо, отреагировал на заявление экс-нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"