- Сначала было подозрение на серьезное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, но восстановление может занять от двух до трех месяцев.
Напомним, Диего Лаксальт получил повреждение левого колена на тренировке в 20-х числах февраля. Игрок покинул сборы команды в Турции и отправился в Москву для дальнейшего обследования, которое выявило повреждение внутренней боковой связки колена.
30-летний уругваец принял участие всего в 12 играх за клуб, проведя на поле 703 минуты во всех турнирах. На его счету в этом сезоне нет результативных действий.
Источник: Sport24
Sport24: защитник "Динамо" Лаксальт выбыл на несколько месяцев
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт пропустит несколько месяцев из-за травмы колена.
Фото: ФК "Динамо"