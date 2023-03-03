"Недопуск в заведение происходит по причине нарушения правил фейс-контроль, а именно: алкогольное или наркотическое опьянение, а также внешний вид. По этому поводу охрана дать подробный комментарий не может. Тем не менее, причины, по которым Черданцева могли не пропустить, были озвучены ранее", - цитирует работницу заведения Sport24.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что 25 февраля Черданцева не пустили в ульяновский ночной клуб. Сообщалось, что служба безопасности заведения посчитала, что комментатор находится в пьяном состоянии, поэтому ему было отказано в проходе. Сам Черданцев, который находился в городе в связи с матчем местной "Волги" против "Зенита" в Кубке России (0:3) пока никак не прокомментировал ситуацию.
В ночном клубе Ульяновска подтвердили, что не пустили Черданцева
Диана Королева, хостес ночного клуба "Матрешки" прокомментировала информацию о том, что фейс-контроль на проходе в заведение не прошел Георгий Черданцев.
Фото: соцсети Георгия Черданцева