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В ночном клубе Ульяновска подтвердили, что не пустили Черданцева

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Диана Королева, хостес ночного клуба "Матрешки" прокомментировала информацию о том, что фейс-контроль на проходе в заведение не прошел Георгий Черданцев.
Фото: соцсети Георгия Черданцева
"Недопуск в заведение происходит по причине нарушения правил фейс-контроль, а именно: алкогольное или наркотическое опьянение, а также внешний вид. По этому поводу охрана дать подробный комментарий не может. Тем не менее, причины, по которым Черданцева могли не пропустить, были озвучены ранее", - цитирует работницу заведения Sport24.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что 25 февраля Черданцева не пустили в ульяновский ночной клуб. Сообщалось, что служба безопасности заведения посчитала, что комментатор находится в пьяном состоянии, поэтому ему было отказано в проходе. Сам Черданцев, который находился в городе в связи с матчем местной "Волги" против "Зенита" в Кубке России (0:3) пока никак не прокомментировал ситуацию.


Черданцев
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