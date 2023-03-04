- Можно ли назвать сегодняшнюю игру матчем нереализованных возможностей? Можно и так сказать. Еще и ключевые моменты были прямо перед голами "Локомотива". Как раз после наших моментов пришли голы в наши ворота. Защита сто процентов не доработала. Если в первые 20-25 минут первого тайма все было окей, то потом наши игроки перестали делать то, что должны были, - приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".
Сегодня "Ростов" у себя дома проиграл "Локомотиву" со счетом 1:3. Хет-трик на счету бывшего подопечного Валерия Карпина Артем Дзюбы. Он сумел отличиться на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Уйти от разгрома южному коллективу помог точный удар российского форварда Николая Комличенко. "Ростов" не выиграл еще ни одной официальной игры в 2023 году. Желто-синие, помимо поражения от столичного коллектива, в кубковом противостоянии по сумме двух встреч уступили "Уралу" (1:1, 1:2). Это поражение не позволило "Ростову" выйти на 2-е место в таблице РПЛ. У ростовчан по-прежнему 35 очков. В следующем туре "Ростов" снова дома примет "Пари НН", который сегодня разгромно проиграл "Зениту" (0:3).
Карпин: в первые 20-25 минут первого тайма все было окей, потом "Ростов" перестал делать то, что должен был
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу поражения от "Локомотива" (1:3) в рамках 18-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"