Миранчук поделился мнением об игре воспитанника "МЮ" Ибрагимова

"Видно, что парень - игрок: его техника, мышление очень впечатляют. Но ему всего лишь 18 лет, и пока рано ожидать от него чего-то большего, но качество у него точно есть.
Считаю, что у Амира отличная футбольная база. Он с малых лет в "Манчестере" - уровень чувствуется", - сказал Миранчук "РБ Спорту".
Амир Ибрагимов выступает в составе молодежных команд "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне российский нападающий провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 18-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
В конце мая 2026 года игрок был вызван в основную сборную России. Ибрагимов дебютировал 5 июня в матче с Буркина-Фасо.