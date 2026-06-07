Миранчук поделился мнением об игре воспитанника "МЮ" Ибрагимова

Футболист сборной России Алексей Миранчук высказался о воспитаннике "Манчестер Юнайтед" Амире Ибрагимове.
Фото: РФС
Алексей Миранчук заявил, что его впечатляют техника и мышление 18-летнего футболиста.

"Видно, что парень - игрок: его техника, мышление очень впечатляют. Но ему всего лишь 18 лет, и пока рано ожидать от него чего-то большего, но качество у него точно есть.

Считаю, что у Амира отличная футбольная база. Он с малых лет в "Манчестере" - уровень чувствуется", - сказал Миранчук "РБ Спорту".

Амир Ибрагимов выступает в составе молодежных команд "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне российский нападающий провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 18-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

В конце мая 2026 года игрок был вызван в основную сборную России. Ибрагимов дебютировал 5 июня в матче с Буркина-Фасо.

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