По информации Sport24, клуб практически завершил переговоры с наставником белградского "Партизана" Срджаном Благоевичем. Источник утверждает, что сербский специалист уже согласовал основные условия личного контракта. Сторонам осталось урегулировать последние формальности, после чего о сотрудничестве может быть объявлено официально.
Сообщается, что руководство "Партизана" не стало препятствовать уходу тренера. Белградцы получат компенсацию за досрочное прекращение действия соглашения, а часть выплат может зависеть от результатов Благоевича в новой команде.
Напомним, после завершения чемпионата тольяттинский клуб расстался с Зауром Тедеевым.
"Акрон" определился с новым главным тренером - источник
Тольяттинский "Акрон" близок к назначению нового главного тренера.
Фото: ФК "Акрон"