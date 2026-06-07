"Акрон" определился с новым главным тренером - источник

Тольяттинский "Акрон" близок к назначению нового главного тренера.
Фото: ФК "Акрон"
По информации Sport24, клуб практически завершил переговоры с наставником белградского "Партизана" Срджаном Благоевичем. Источник утверждает, что сербский специалист уже согласовал основные условия личного контракта. Сторонам осталось урегулировать последние формальности, после чего о сотрудничестве может быть объявлено официально.

Сообщается, что руководство "Партизана" не стало препятствовать уходу тренера. Белградцы получат компенсацию за досрочное прекращение действия соглашения, а часть выплат может зависеть от результатов Благоевича в новой команде.

Напомним, после завершения чемпионата тольяттинский клуб расстался с Зауром Тедеевым.

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