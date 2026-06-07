Стало известно, за сколько европейский клуб может купить Тюкавина

Фото: ФК "Динамо"
Отец нападающего "Динамо" Константина Тюкавина раскрыл детали контракта футболиста с московским клубом.

По его словам, в соглашении предусмотрен фиксированный размер компенсации для зарубежных команд.

- На такой случай в контракте сына прописана сумма отступных - 20 миллионов евро. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью, - приводит слова Тюкавина-старшего "Спорт-Экспресс".

В активе 23-летнего форварда по итогам минувшей кампании оказалось 19 результативных действий в 31 матче. Соглашение Тюкавина с московским клубом будет действовать до лета 2030 года, а его рыночная цена оценивается в 17 миллионов евро.

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