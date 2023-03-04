- Что эмоционально обсуждали после замены? Какой-то момент смутил, когда Комличенко упал в очередном эпизоде. Устали от его падений. Переживали, что "Ростов" поддавил немного, - приводит слова Дзюбы "СЭ".
Форвард "Ростова" Николая Комличенко и нападающий "Локомотива" Артем Дзюба встретились на футбольном поле в рамках 18-го тура РПЛ, в котором "железнодорожники" в гостях обыграли южан (3:1). Оба игрока смогли отличится голевыми действиями. Лучший голеадор в истории российского первенства трижды отправил мяч в сетку ворот команды Валерия Карпина. А Николай своим точным ударом помог ростовчан уйти от разгромного поражения. Всего в этом сезоне на счету Комличенко 23 поединка за "Ростов" во всех турнирах, в которых он сумел отметиться 10 голами и 12 результативными передачами.
Дзюба: устали от падений Комличенко
Российский форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался по поводу нападающего "Ростова" Николая Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"