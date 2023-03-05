"Как я отношусь к Ирану и Ираку в соперниках? Любая игра хороша. Насколько это важно в контексте того, что раньше были Узбекистан, Таджикистан и Киргизия? Не могу сказать, насколько важно. Важно, что мы будем играть, а не просто сидеть и ничего не делать, просто тренироваться", - цитирует игрока "СЭ".
Напомним, 23 и 27 марта сборная России проведет две контрольные встречи. Первый поединок состоится в Тегеране с национальной командой Ирана, во втором команда Валерия Карпина примет в Сочи сборную Ирака.
Владимир Писарский получил первый вызов в национальную сборную России в ноябре 2022 года. 17 ноября нападающий дебютировал за команду во встрече против Таджикистана. Он стал первым футболистом в истории "Оренбурга" (в декабре 2022 года Писарский подписал контракт с "Крыльями Советов"), сыгравшим за сборную России.
Писарский - о сборной России: важно, что мы будем играть, а не просто тренироваться
Форвард сборной России и "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился ожиданиями от товарищеских поединков национальной команды, которые должны состоятся в этом месяце.
Фото: ФК "Оренбург"