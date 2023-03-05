- Я уже ознакомился с историей команды. "Спартак" — это большой клуб. Многие вещи, честно, меня удивили. Ко мне все относятся с уважением, здесь все прекрасно. Очень рад быть частью "Спартака", - приводят комментарий Дуарте "РИА Новости".
22-летний парагваец Алексис Дуарте, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в стан "Спартака" в начале 2023 года. На данный момент у футболиста 1 поединок за столичный коллектив. Алексис вышел в основе москвичей на встречу 18-го тура РПЛ против "Урала" (2:2). Для Дуарте матч сложился не очень удачно, так как он заработал 11-метровый в свои ворота, сфолив против форварда екатеринбуржцев Алексея Каштанова. Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль принял решение заменить защитника на 74-й минуте матча.
Дуарте: "Спартак" — это большой клуб. Многие вещи меня удивили
Новый футболист "Спартака" из Парагвая Алексис Дуарте поделился мыслями по поводу пребывания в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"