"Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал. Инициатива по отмене Fan ID? Да", - цитирует Милонова "РБ Спорт".
Напомним, с этого сезона в РПЛ обязательным условием для посещения стадиона стало заведение паспорта болельщика (Fan ID). В первой части сезона это коснулось шести команд высшего дивизиона: "Ростова", "Урала", "Пари НН", "Крыльев Советов" и "Сочи". С марта этого года документ требуется и для посещениях стадионов всех остальных клубов. В связи с этим серьезно снизилась посещаемость всех матчей чемпионата страны.
Депутат Милонов: готовлю инициативу об отмене Fan ID. Он себя не оправдал
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что готовит инициативу об отмене паспортов болельщика.
Фото: архив Виталия Милонова