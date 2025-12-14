"Пожалуй, отмечу Талалаева. У него средняя команда набрала обороты и стала довольно мощной, физически ребята очень здорово выглядят", - цитирует Цветкова "Матч ТВ".
"Балтика" под руководством Андрея Талалаева завершила первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на пятой строчке в турнирной таблице. Калининградская команда набрала 35 очков в 18 прошедших турах и на пять баллов отстает от лидирующего в чемпионате "Краснодара".
Весеннюю часть сезона балтийцы начнут 28 февраля гостевым матчем против "Зенита" в рамках 19-го тура РПЛ.
Бывший футболист "Зенита" назвал лучшего тренера первой части РПЛ
Валерий Цветков ответил на вопрос, кого он считает лучшим тренером по итогам первой части чемпионата России.
Фото: РПЛ