Агент Гайча рассказал, где игрок проведет вторую часть сезона

"Информация, что Гайч не поедет на сборы с "Крыльями Советов", неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведет вторую часть сезона в "Крыльях", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что тренерский штаб "Крыльев Советов" принял решение не брать Гайча на зимние сборы, так как не видят аргентинца в команде.
Напомним, 26-летний центральный нападающий пополнил состав самарцев минувшим летом на правах аренды из ЦСКА. Контракт игрока с московским клубом истекает в июне 2026 года. В этом сезоне форвард принял участие в 6 матчах за "Крылья Советов" в РПЛ и Кубке России, в которых провел на поле суммарно 158 минут и не отличился результативными действиями.
Пабло Каро, агент нападающего "Крыльев Советов" Адольфо Гайча, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"