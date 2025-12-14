Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
2 - 2 2 2
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 4 0 4
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
ЛорьянЗавершен
Осер
3 - 4 3 4
ЛилльЗавершен
Ланс
2 - 0 2 0
НиццаЗавершен

Агент Гайча рассказал, где игрок проведет вторую часть сезона

Пабло Каро, агент нападающего "Крыльев Советов" Адольфо Гайча, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Информация, что Гайч не поедет на сборы с "Крыльями Советов", неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведет вторую часть сезона в "Крыльях", - цитирует агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ сообщалось, что тренерский штаб "Крыльев Советов" принял решение не брать Гайча на зимние сборы, так как не видят аргентинца в команде.

Напомним, 26-летний центральный нападающий пополнил состав самарцев минувшим летом на правах аренды из ЦСКА. Контракт игрока с московским клубом истекает в июне 2026 года. В этом сезоне форвард принял участие в 6 матчах за "Крылья Советов" в РПЛ и Кубке России, в которых провел на поле суммарно 158 минут и не отличился результативными действиями.

