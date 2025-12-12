Червиченко - о Денисове: переход из "Спартака" в "Зенит" - это повышение в классе

"Учитывая, что у Денисова заканчивается контракт, вопрос в том, кто больше заплатит. Переход в "Зенит" – это повышение в классе. Минусов я пока не вижу. Не исключаю, что это могут быть агентские игры, чтобы выбить лучшие условия. В нашем футболе всё может быть", - цитирует Червиченко Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" интересуется полузащитником московского "Спартака" Даниилом Денисовым. Контракт футболиста с красно-белыми истекает летом 2026 года и уже зимой он может вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне защитник вышел на поле в 25 встречах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 4 миллиона евро. На счету игрока 1 матч в составе сборной России.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном переходе защитника красно-белых Даниила Денисова в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"