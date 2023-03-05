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Талалаев: набираем очки, когда ездим на поезде. Может, нам и до "Химок", и до "Динамо" на поезде добираться

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Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев поделился мыслями по поводу матча с "Краснодаром" (2:2) в 18-м туре РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
- Конечно, мы приобрели одно очко, мы реалисты. "Краснодар" был ближе к победе. Другое дело, что в первом тайме у нас были моменты, когда мы могли довести дело до гола. Заметили, что мы набирали очки, когда ездили на поезде. Теперь вот думаем, что, может, нам и до "Химок", и до "Динамо" на поезде ездить, - приводит комментарий Талалаева "Матч ТВ".

Сегодня "Торпедо" в гостях сумело набрать свои первые очки в РПЛ с 9 октября 2022 года. Столичный коллектив забил 2 гола в ворота "Краснодара," при этом столько же пропустив (2:2). "Автозаводцы" открыли счет на 9-й минуте матча благодаря точному удару форварда Ильи Стефановича. Во вторые 45 минут "Краснодару" удалось перевернуть игру и забить два гола. Отличились защитник Сергей Петров и колумбийский форвард Джон Кордоба. Но команде Андрея Талалаева удалось уйти от поражения, сравняв счет на 78-й минуте. Гол на счету 39-летнего центрфорварда Игоря Лебеденко. В следующем матче "Торпедо", которое замыкает таблицу, у себя дома примет "Урал" Виктора Гончаренко.


Талалаев Торпедо
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