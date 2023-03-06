- Самое главное для нас — набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на "Зенит" и остальных, смотрю на "Спартак". Хочу стать чемпионом. Кубок взял со "Спартаком", уже говорил, что мне этого мало. Может ли ничья с "Уралом" стать роковой в чемпионате? Может. Это жизнь. Так бывает.
"Спартак" в первом после зимней паузы матче Российской Премьер-Лиги на своем поле не смог обыграть екатеринбургский "Урал" (2:2). "Зенит" же одержал победу над "Пари Нижний Новгород", что позволило петербуржцам увеличить отрыв от красно-белых в турнирной таблице до восьми очков. "Спартак" не становился чемпионом России с 2017 года. Александр Соболев никогда не выигрывал РПЛ в своей карьере.
Источник: "РБ Спорт"
Соболев: я не смотрю на "Зенит", но ничья с "Уралом" может стать роковой для "Спартака" в чемпионате
Нападающий "Спартака" Александр Соболев отметил, что ничья красно-белых с "Уралом" может стать для москвичей роковой в чемпионате России.
ФК "Спартак"