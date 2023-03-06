- Кто был инициатором моего ухода из "Торпедо"? Это обоюдное решение. Мною оно было принято некоторое время назад, выбора не оставили. Другое дело, что я доработал бы до конца сезона, так как был готов нести ответственность за результат. Насколько понимаю, у коллег появилась идея перераспределить полномочия в пользу совета директоров. Надо было сдать пост для новых людей, нового баланса полномочий.
Илья Геркус работал в "Торпедо" с лета 2022 года. Функционер покинул московскую команду в конце февраля 2023 года. Сейчас Геркус является безработным. Московское "Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, набрав после 18 сыгранных матчей лишь семь очков. Автозаводчане отстают от "Химок", которые идут 15-ми, на шесть очков. Многие эксперты считают, экс-команду Геркуса главным фаворитом на вылет из РПЛ по итогам сезона. Ранее "Торпедо" вылетело из розыгрыша Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону" в матче первого этапа четвертьфинала Пути Регионов.
Источник: "Матч ТВ"
Геркус - об уходе из "Торпедо": надо было сдать пост для новых людей, выбора не оставили
Бывший президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал об обстоятельствах своего ухода из московского клуба.
ФК "Торпедо"