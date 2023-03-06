- Ничего неожиданного в расширенном составе нет. Дело в том, что такой выбор обусловлен конкуренцией. Все эти ребята стали лидерами у себя в клубах, - приводит мнение Григоряна "Матч ТВ".
Сегодня было официально объявлен список из 41 фамилии игроков, которые попали с расширенный список сборной России. В перечень претендентов на окончательную заявку на контрольные поединки попали 6 голкиперов, 12 защитников, 18 полузащитников и 5 форвардов. По данным СМИ, дружина Валерия Карпина в конце марта проведет два контрольных поединка. В соперниках - Ирак и Иран. Отметим, что федерация футбола Ирана подтвердила наличие договоренности о проведении встречи.
Григорян – о составе сборной России: все эти ребята стали лидерами у себя в клубах
Известный российский тренер Александр Григорян поделился мыслями по поводу расширенного списка состава сборной России.
Фото: РПЛ