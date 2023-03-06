Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
Кубань
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
3 - 2 3 2
ФулхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
3 - 2 3 2
КремонезеЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Григорян – о составе сборной России: все эти ребята стали лидерами у себя в клубах

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский тренер Александр Григорян поделился мыслями по поводу расширенного списка состава сборной России.
Фото: РПЛ
- Ничего неожиданного в расширенном составе нет. Дело в том, что такой выбор обусловлен конкуренцией. Все эти ребята стали лидерами у себя в клубах, - приводит мнение Григоряна "Матч ТВ".

Сегодня было официально объявлен список из 41 фамилии игроков, которые попали с расширенный список сборной России. В перечень претендентов на окончательную заявку на контрольные поединки попали 6 голкиперов, 12 защитников, 18 полузащитников и 5 форвардов. По данным СМИ, дружина Валерия Карпина в конце марта проведет два контрольных поединка. В соперниках - Ирак и Иран. Отметим, что федерация футбола Ирана подтвердила наличие договоренности о проведении встречи.


Сборная России Григорян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гол Тоуни с пенальти помог "Брентфорду" обыграть "Фулхэм" в матче с пятью голами
"Осасуна" и "Сельта" не смогли открыть счет в матче 24-го тура Ла Лиги
"Торино" минимально обыграл "Болонью" в матче 25-го тура Серии А. Миранчук сыграл все 90 минут
Форвард "Наполи" Осимхен: верю, что Кварацхелия может выиграть "Золотой мяч" в ближайшие годы
06 марта
Мор: ждал, что Дзюбы не будет в расширенном списке, хотя история была бы красивой 1
Карпукас: после "Ростова" эмоционально стало легче. Хорошо, что добились уверенной победы
Спортдиректор "ПСЖ" Кампуш: я постоянно подначиваю Мбаппе, потому что он может лучше
Григорян – о составе сборной России: все эти ребята стали лидерами у себя в клубах
Неймар – о травме: я вернусь сильнее 2
Осимхен: я упорно тружусь, чтобы однажды сбылась моя мечта поиграть в АПЛ
Агент: выступление Марина за сборную России невозможно 1
Салихова – о невызове Дзюбы: думаю, Артем сам не расстроился 2
Миранчук – в основе "Торино" на матч против "Болоньи"
"Балтика" обыграла "СКА-Хабаровск" и увеличила отрыв от "Рубина" до 4 очков
Кечинов: думаю, что Карпин вернется к вопросу приглашения Дзюбы в сборную 4 эксклюзив