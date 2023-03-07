– Решение принято, система задействована. Если есть какие-то вопросы по оформлению, это нужно поправить. Вопрос по отмене карты болельщика сегодня не стоит, – приводит слова первого заместителя президента Олимпийского комитета России "РИА Новости".
Паспорта болельщика стали обязательными для пропуска на трибуны на всех матчах чемпионата России по футболу начиная с 2023 года. Сегодня в Москве прошло совещание с участием представителей клубов РПЛ и Министерства спорта РФ. На нем, среди прочих, был затронут вопрос реализации проекта Fan ID. Участники дискуссии пришли к выводу, что рекордно низкая посещаемость стартовых игр РПЛ текущего года связана с неблагоприятными погодными условиями, но никак не внедрением паспортов болельщиков.
Помощник президента РФ Левитин: решение принято, система задействована. Вопрос по отмене Fan ID сегодня не стоит
Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, заявил, что в ближайшее время бессмысленно ожидать отмены Fan ID на матчах чемпионата России по футболу.
Фото: Globall Look Press