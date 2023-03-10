- Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке. У нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА. В первом тайме было преимущество, достаточно моментов для взятия ворот, во втором потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, пропустили, есть над чем работать, - приводит комментарий Бердыева "Матч ТВ".
Сегодня Курбан Бердыев потерпел свое 1-е поражение в качестве наставника "Сочи". Южане пропустили 4 мяча от "Оренбурга". По итогам первых 45 минут игры счет на табло был 0:1, а второй половине мяч еще трижды побывал в воротах сочинцев. Отметим, что "Сочи", возглавляемый Вадимом Гараниным, в первом круге также разгромно проиграл оренбуржцам со счетом 1:4. В предыдущем матче "барсы" обыграли ЦСКА усилиями черногорского форварда Луки Джорджевича, который сумел дважды поразить ворота армейцев. По итогам 19 туров "Сочи" набрал 28 очков и располагается на 8-й строчке в таблице. В следующем туре команда Бердыева приедет в гости в Воронеж к местному "Факелу".
Бердыев – о поражении от "Оренбурга": у нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА
Наставник "Сочи" Курбан Бердыев поделился мыслями по поводу поражения от "Оренбурга" (0:4) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК " Сочи"