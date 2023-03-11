- Акинфеев - выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира. Находиться в этом списке — очень почетно. Пусть же Игорь играет столько, сколько позволит здоровье, чтобы максимально долго радовать болельщиков ЦСКА.
Игорь Акинфеев попал в список IFFHS из 50 лучших вратарей за всю историю сбора статистики данным авторитетным порталом. Голкипер ЦСКА занял 47-е место рейтинга, лидером которого стал итальянский вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон. Акинфеев - лишь один из двух россиян в топ-50. Вторым стал экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев, расположившийся на 37-й строчке.
Источник: "РБ Спорт"
Чепчугов: Акинфеев - выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал попадание Игоря Акинфеева в список 50 лучших вратарей в истории по версии IFFHS.
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