- Они бы лучше футболом занимались, а не этим всем: запрещать играть, с командами драться... К Кулакову пристали, Толе Тимощуку, — всего лишили, отобрали, а он был капитаном сборной. Что ребятам надо было делать? Что надо было делать Кулакову? Он у нас капитан команды был, 6 лет в команде... Он сначала уехал, сидел в Европе, пробовал устроиться, не нужен, 35 лет. Хотя он еще лет 5 точно будет играть, а они его мочат! - приводит мнение Иванова "РБ Спорт".
Недавно было объявлено, что Украинская федерация футбола приняла решение завести дела на украинских футболистов, играющих в клубах из России. В их список попал украинец Денис Кулаков, играющий на позиции правого защитника. До лета 2015 года футболист защищал цвета различных украинских клубов. В частности защитник играл за "Шахтер", "Днепр" и "Металлист". В июле этого же года Денис пополнил состав "Урала". С того момента игрок, являющийся капитаном команды, провел за екатеринбуржцев 216 поединков, в которых сумел отдать 26 результативных пасов, а также один раз поразить ворота соперников. В этом сезоне Кулаков сыграл в 14 встречах, в которых оформил 1 ассист. На счету украинца 2 игры за свою национальную команду. В мае защитнику "Урала" исполнится 37 лет. Контракт Кулакова с коллективом из Екатеринбурга рассчитан до конца июня 2023 года.
Григорий Иванов: зачем УАФ мочит Кулакова? Пусть футболом занимаются
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился своей точкой зрения по поводу решения УАФ открыть дисциплинарное дело в отношении украинского футболиста "шмелей" Дениса Кулакова.
Фото: ФК "Урал"