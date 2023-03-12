Ахметов: кажется, после матча с "Динамо" мои шансы получить вызов в сборную России понизились

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
1 - 0 1 0
ХимкиПерерыв
П1 1.03X 14П2 29
ЦСКА
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.83X 3.75П2 4.4
Ростов
19:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
3 - 1 3 1
НефтехимикПерерыв
Волгарь
15:00
УфаНе начат
П1 2.42X 3.2П2 2.85
Рубин
15:00
Волга УлНе начат
П1 1.4X 4.4П2 7.2
Краснодар-2
15:00
БалтикаНе начат
П1 5.6X 4П2 1.54
Арсенал Тула
16:00
РодинаНе начат
П1 2.23X 3.4П2 3.15
СКА-Хабаровск
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.32X 3.15П2 3.25
Шинник
19:00
ЕнисейНе начат
П1 3.15X 3.25П2 2.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.3X 5.8П2 10
Фулхэм
17:00
АрсеналНе начат
П1 6.6X 4.5П2 1.51
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.42X 3.15П2 3.25
Ньюкасл Юнайтед
19:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.66X 3.8П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.55X 2.7П2 2.55
Севилья
18:15
АльмерияНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.81X 3.8П2 4.5
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.35

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 2 0 2
Торино1 тайм
П1 24X 8П2 1.13
Верона
17:00
МонцаНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Кремонезе
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.6X 3.65П2 1.83
Рома
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.4
Ювентус
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.37X 4.7П2 10

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.95X 3.65П2 3.95
Вердер
19:30
БайерНе начат
П1 3.35X 3.55П2 2.18
Вольфсбург
21:30
УнионНе начат
П1 2.45X 3.1П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
15:00
ЛансНе начат
П1 5.2X 3.9П2 1.64
Аяччо
17:00
МонпельеНе начат
П1 3.45X 3П2 2.38
Лорьян
17:00
ТруаНе начат
П1 1.89X 3.7П2 4.1
Нант
17:00
НиццаНе начат
П1 3X 3.15П2 2.6
Анже
17:00
ТулузаНе начат
П1 3.65X 3.65П2 2.04
Монако
19:05
РеймсНе начат
П1 1.77X 3.95П2 4.5
Марсель
22:45
СтрасбурНе начат
П1 1.42X 4.9П2 7.6
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Ахметов: кажется, после матча с "Динамо" мои шансы получить вызов в сборную России понизились

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Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал свои перспективы получить вызов на мартовский сбор сборной России.
Фото: РПЛ
- Пока я только попал в расширенный список, но совершенно не факт, что я буду играть. Конечно, я хочу сыграть, но мне кажется, что после игры с "Динамо" ситуация чуть осложнилась, и мои шансы несколько понизились. Что касается соперников нашей сборной, то это хорошие команды, выше уровнем, чем те, что были до этого. Будут очень тяжелые матчи, и нужно отдать всего себя, чтобы показать красивую игру и победить, - передает слова Ахметова ТАСС.

Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов был включен в расширенный список сборной России на очередной сбор, который пройдет в конце марта с товарищескими матчами против национальных команд Ирана (на выезде, в Тегеране) и Ирака (дома, в Санкт-Петербурге). В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" (3:1) Ахметов остался в запасе и вышел на замену на 74 минуте игры, не отметившись результативными действиями.


Сборная России Краснодар Динамо
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