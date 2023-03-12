- Пока я только попал в расширенный список, но совершенно не факт, что я буду играть. Конечно, я хочу сыграть, но мне кажется, что после игры с "Динамо" ситуация чуть осложнилась, и мои шансы несколько понизились. Что касается соперников нашей сборной, то это хорошие команды, выше уровнем, чем те, что были до этого. Будут очень тяжелые матчи, и нужно отдать всего себя, чтобы показать красивую игру и победить, - передает слова Ахметова ТАСС.
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов был включен в расширенный список сборной России на очередной сбор, который пройдет в конце марта с товарищескими матчами против национальных команд Ирана (на выезде, в Тегеране) и Ирака (дома, в Санкт-Петербурге). В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" (3:1) Ахметов остался в запасе и вышел на замену на 74 минуте игры, не отметившись результативными действиями.
Ахметов: кажется, после матча с "Динамо" мои шансы получить вызов в сборную России понизились
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал свои перспективы получить вызов на мартовский сбор сборной России.
Фото: РПЛ