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Защитник "Спартака" Чернов – о восстановлении от травмы: хотелось бы вернуться к матчу с "Уралом"

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Российский футболист "Спартака" Никита Чернов высказался по поводу своего возвращения на поле.
Фото: " Чемпионат"
- Точных сроков восстановления после травмы не знаю, хотелось бы побыстрее. Возможно ли, что вернусь к матчу с "Уралом"? Хотелось бы, все возможно, - приводит комментарий Чернова "РБ Спорт".

Никита Чернов, играющий на позиции центрального защитника, в 1-м же матче РПЛ в 2023 году против "Урала" (2:2) получил повреждение и не смог доиграть поединок. По сообщениям, игроку понадобится на восстановление примерно три недели. Без него столичный коллектив сумел дома обыграть одного из аутсайдеров российского первенства "Факел" (3:2). Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведет в рамках Кубка России. Соперником снова станет "Урал" Виктор Гончаренко. В РПЛ спартаковцы в 20-м туре приедут в гости к "Оренбургу", занимающего 8-е место. На счету Чернова в этом сезоне 1 голов в 22 встречах за москвичей во всех соревнованиях. Футболист провел на поле 1252 игровые минуты


Чернов Н Спартак Урал
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