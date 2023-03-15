- Я не считаю, что Абаскаль может сейчас бросить "Спартак". Давайте дождёмся окончания сезона. Гильермо — молодой тренер, ему только 33 года. "Спартак" под его руководством играет наравне с самым богатым клубом Европы — "Зенитом". И сейчас я не могу представить, что он сломя голову убежит в европейский чемпионат.
Гильермо Абаскаль, ранее возглавлявший швейцарский "Базель", работает главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года. Под его руководством красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги после 19 сыгранных матчей. В СМИ появились слухи о том, что испанским тренером интересуются клубы ведущих чемпионатов Испании и Италии. Позднее данная информация была всячески опровергнута. Контракт Абаскаля со "Спартаком" рассчитан до 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
Кавазашвили: "Спартак" под руководством Абаскаля играет наравне с самым богатым клубом Европы — "Зенитом"
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
ФК "Спартак"