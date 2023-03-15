– Считаю, что в том матче "Спартака" все ошибки, которые были совершены Безбородовым и его бригадой, не повлияли на исход. С отменой гола ЭСК РФС поддержала решение арбитра. У Литвинова не было желания бороться за мяч: он сразу же обнимал защитника для того, чтобы расчистить позицию для Джикии. Этот план удался. Думаю, что это была тренерская заготовка, хотя понятно, что "Спартак" никогда так не скажет. Ассистент эту позицию разгадал и сказал Владу.
Сегодня, когда это обсуждалось на ЭСК, эксперты поддержали его решение. В том числе и наши иностранные коллеги. Честно сказать, все были восхищены этим решением – настолько оно сложнообъяснимо! Хотя спустя два часа после матча некоторые эксперты не могли объяснить, что же там произошло, – приводит слова Каманцева "СЭ".
Напомним, в минувшую субботу в матче 19-го тура чемпионата России московский "Спартак" в концовке вырвал победу у воронежского "Факела" со счетом 3:2. По ходу встречи питерский рефери Владислав Безбородов отменил мяч, забитый форвардом хозяев Александром Соболевым. Эпизод вызвал широкое обсуждение среди специалистов и любителей футбола. В итоге ЭСК РФС постановило, что судья принял верное решение.
Отметим, что арбитры не засчитывают голы Соболева во второй игре кряду. Ранее Виталий Мешков не стал указывать на центр поля после того, как 26-летний нападающий поразил ворота "Урала" (2:2) после свистка. При этом было единогласно признано, что судья ошибся и подал сигнал преждевременно. В итоге отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита" в таблице РПЛ выросло до восьми очков.
Каманцев: все члены ЭСК были восхищены решением Безбородова отменить гол Соболева. Настолько оно сложнообъяснимо!
Глава судей РФС Павел Каманцев признался, что члены ЭСК единогласно поддержали решение Владислава Безбородова отменить гол нападающего "Спартака" Александра Соболева в ворота "Факела" (3:2).
Фото: Telegram-канал Sobol7