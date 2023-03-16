- Мы пока не приняли решение, вернется Гигович летом из аренды или нет. Вероятно, ФИФА предоставит всем игрокам разрешение продлить приостановку контрактов еще на 1 год, - передает слова Чифчи Sport24.
20-летний шведский полузащитник Армин Гигович перешел в "Ростов" из "Хельсингборга" в октябре 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 2,5 миллиона евро. В марте 2022 года после появления новых правил ФИФА по трудоустройству легионеров РПЛ, дающих возможность игрокам-иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке, Гигович отправился в "Хельсингборг", в августе 2022 года - в датский "Оденсе". С января 2023 года футболист выступает на правах аренды до конца сезона за датский "Мидтьюлланд".
Агент Гиговича: пока не приняли решение, вернется ли Армин летом в "Ростов"
Агент находящегося в аренде в датском "Мидтьюлланде" полузащитника "Ростова" Армина Гиговича Ферхат Чифчи ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах игрока.
Фото: РПЛ