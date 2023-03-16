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Федун: "Зениту" нельзя ставить пенальти на их поле, и они не должны проигрывать дома

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Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун поделился своей точкой зрения на судейство матча "Зенит" – "Динамо" (1:1, 5:4 пен.) в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: ТАСС
- Я что, эксперт по судейскому вопросу? По "Зениту" все понятно — им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет! – приводит мнение Федуна "РБ Спорт".

"Зенит" за 2022 год в РПЛ проиграл всего 1 встречу – в 16 туре сезона 2022/2023 "Ахмату" (1:2). В 2023 году коллектив из Санкт-Петербурга на своем родном стадионе разгромно обыграл Пари НН (3:0) и в концовке вырвал победу у "Химок" (3:2). Вчера команда Семака встречалась с "Динамо" на "Газпром Арене" за право пройти в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Поединок закончился победой москвичей, которые были удачливее в серии 11-метровых. Это первое поражение "Зенита" московской команде в Санкт-Петербурге с 2017 года, тогда команда под руководством итальянца Роберто Манчини пропустила три мяча от Локомотива. Кубковый поединок запомнился судейским скандалом. Главный рефери Евгений Кукуляк не поставил в ворота петербуржцев пенальти за фол Клаудиньо на Тюкавине.


Кубок России Федун Зенит Газпром Арена Динамо Кукуляк
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