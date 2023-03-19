"Если из "Зенита" уйдут все бразильцы, то "Спартак" будет доминировать в РПЛ. У сине-бело-голубых очень шаткий вектор развития. Сейчас их бразильцы любят Санкт-Петербург и клуб, а через год им надоест это все, и они уедут из России. И с чем останется Семак? Хороших российских футболистов в "Зените" можно по пальцам пересчитать. Разницу делают иностранцы. У "Спартака" ситуация намного лучше. Думаю, розыгрыш РПЛ без легионеров выиграли бы красно-белые", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
"Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре последних сезона подряд. "Сине-бело-голубые" подвергаются критике со стороны некоторых экспертов, болельщиков и бывших игроков команды за то, что основу команды составляют легионеры. Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба в нашумевшем интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что "Зенит" стал командой из Рио-де-Жанейро. Бразильцы Клаудиньо и Малком получили гражданство России в феврале этого года по указу президента страны Владимира Путина. Также напомним, что в состав сборной России на мартовские тренировочные сборы были вызваны 8 игроков "Спартака".
Кавазашвили: у "Зенита" очень шаткий вектор развития. Если уйдут все бразильцы, "Спартак" будет доминировать в РПЛ
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что розыгрыш РПЛ без легионеров выиграли бы "красно-белые".
Фото: РПЛ